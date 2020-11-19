دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بزر عيد ميلاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما هو مذكور على الموقع الرسمي للرئاسة المصرية.

- الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

- تاريخ الميلاد: ١٩ / ١١ / ١٩٥٤ .

- محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

- الحالة الاجتماعية: متزوج من انتصار أحمد عامر، وله ثلاثة أبناء وابنة واحدة هم: مصطفى عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي ومحمود عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وحسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وآية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.

شغل عدة مناصب قيادية قبل الوصول للحكم في مصر منها:

- قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.

- ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

- رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.

- رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.

- قائد لواء مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.

- قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

- رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

- نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

- رئيس جمهورية مصر العربية. رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020