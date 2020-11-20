العراق: مقتل 16 إرهابيا بعملية كبرى ضد مفرزة لبقايا داعش في كركوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن يحيى رسول، الناطق باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، عن عملية كبرى في محافظة كركوك ليلة الخميس واكتملت صباح اليوم الجمعة ضد بقايا مفرزة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش".

بيـــان🔴 {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ} بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة #كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - https://t.co/MormdGCjbU

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان: "بتوجيه مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون – وادي الخناجر ابتدأت ليلة الخميس واكتملت صباح يوم الجُمعة استهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات داعـش الإرهابية".

بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة السيد @MAKadhimi شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب @iraqicts بعملية كبرى في محافظة #كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر أبتدأت ليلة الخميس و أكتملت صباح اليوم الجمعة أستهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا عصابات #داعش الإرهابية. https://t.co/gWyXEClvC7

وأضاف البيان: "تم قتل 16 عُنصر إرهابي جرى الاشتباك معهم داخل مضافاتهم السرية قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات القوة الجوية التابعة للتحالُف الدولي أثناء مُحاولتهم الهرب من المواجهة".

وأردف البيان: "ثم شرعت القوة بتفتيش المضافات بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية".