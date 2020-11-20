دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد، إن تغريدته حول الإمام البخاري، التي أثارت موجة انتقادات شديدة له، قد فُهمت على نحو "غير صحيح".

وكتب الحمد، عبر حسابه في تويتر، الجمعة، أنه "في تغريدة سابقة، ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، وهذا فهم غير صحيح".

وأضاف الحمد: "فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة، ولكن مكانة البخاري وجهوده، وتاريخه، وإنجازاته، أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري، وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام".

في تغريدة سابقة،ظن البعض أنني أسيء لعلم من أعلام الإسلام، وهو الإمام البخاري رحمه الله،وهذا فهم غير صحيح.فقد ننتقد شيئا في تراثنا بصفة عامة،ولكن مكانة البخاري وجهوده،وتاريخه،وإنجازاته،أمور لا يرقى إليها الشك أو القدح. فرحم الله البخاري،وجزاه خير الجزاء على جهده في خدمة الإسلام..

ويوم الجمعة الماضي، تعرض الحمد لموجة انتقادات بعدما قال، في حسابه عبر تويتر، إنه "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما".

وفي وقت لاحق، حذف الكاتب السعودي التغريدة، في غضون ردود فعل سلبية ضده، بينما دافع آخرون عن رأيه.