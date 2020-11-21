الكشف عما بحثه الملك سلمان وأردوغان في اتصال هاتفي جمعهما الجمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، اتفقا خلاله على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين لتطوير العلاقات وحل الخلافات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية السبت والأحد كما شهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبها، أشارت وكالة الأناضول التركية إلى أن القائدين اتفقا على إقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين بلديهما، وبحثا تحسين العلاقات وحل المشاكل العالقة.

ولا تمر العلاقات السعودية-التركية بأفضل أحوالها مؤخرا وذلك إقر تصاعد الخلافات بين البلدين على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين أول من عام 2018، والأزمة الخليجية التي دعمت فيها أنقرة قطر.

وكان قد شن عدد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين حملة واسعة لمقاطعة البضائع التركية في أكتوبر/تشرين أول الماضي.