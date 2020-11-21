منها السعودية وتركيا.. لماذا تواصلت دول مع بايدن بينما صمتت أخرى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في توطيد علاقتها مع أمريكا، واستثمارها في حل القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف أردوغان، في كلمة وجهها إلى مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر تقنية الاتصال المرئي: "نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا.. نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعال لحل كافة القضايا الإقليمية والعالمية"، حسب ما أوردته قناة "TRT" التركية الرسمية.

وحول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان: "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف لبناء مستقبلنا معها".

وأكد الرئيس التركي أنه لا توجد مشكلة لبلاده مع أي دولة أو مؤسسة لا يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتابع: "ما من دولة أو مؤسسة تحترم نفسها تقبل أن تكون دمية بيد المنظمات الإرهابية واللوبيات المعادية لتركيا"، حسب قوله.

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "شاطرنا أشقاءنا الأذربيجانيين سعادة الانتصار في "قره باغ" الذي أنهوا به آلام 30 عاماً من الاحتلال".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لدى زيارة أجراها الجمعة إلى شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، إن القوات البرية استكملت استعداداتها للذهاب إلى أذربيجان، لأداء مهامها.

وذكر أكار إن أذربيجان حققت انتصارا كبيرا باستعادة أراضيها المحتلة من أرمينيا بعد نحو 30 عامًا.

وأشار إلى محادثات جارية بين تركيا وروسيا حول التطورات في إقليم كاراباخ، الذي دام الصراع حوله بين باكو ويريفان لأسابيع عدة، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية موسكو.

ويشار إلى أن روسيا نشرت قوات حفظ سلام تابعة لها في العديد من نقاط التماس بين أذربيجان وأرمينيا.