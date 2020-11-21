دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف مصر تدريبًا عسكريًا مشتركاً، اسمه "سيف العرب"، في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر تشرين الثاني، بمشاركة في 6 دول عربية.

ويقام التدريب المشترك في قاعدة محمد نجيب العسكرية، الكائنة في نطاق محافظة مطروح (شمال غرب مصر)، إضافة إلى ميادين القتال في المنطقة الشمالية العسكرية.

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لجانب من تدريب "سيف العرب".

ويتضمن التدريب محاضرات نظرية وعملية من أجل توحيد المفاهيم العملياتية، ورفع مستوى الكفاءة العسكرية والعمل المشترك.