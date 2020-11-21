دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، لدى زيارته الإمارات، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع بومبيو - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات التعاون والصداقة الإماراتية – الأمريكية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأشارت "وام" إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات منطقة الخليج والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي.

كما بحث الجانبان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، فضلا عن نتائج الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي الذي أُطلق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي حسابه عبر تويتر، أعرب بومبيو عن سعادته بلقاء ولي عهد أبوظبي، "ومناقشة تنفيذ اتفاقات إبراهيم والجهود المبذولة لمواجهة إيران"، مُشيرًا إلى نمو العلاقة بين أمريكا والإمارات العربية المتحدة.

Happy to see Crown Prince of Abu Dhabi Mohammed bin Zayed again and discuss the implementation of the Abraham Accords and efforts to counter Iran. The U.S.-UAE relationship is growing in depth and scope and will bring greater stability to the region.

وتأتي زيارة بومبيو ضمن جولة له في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، شملت قطر وإسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وزير الخارجية الأمريكي في قصر اللؤلؤة. واستعرضا أوجه تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.