محمد رمضان وسط ضجة صورته مع مطرب إسرائيلي: محاولة لإيقاف نجاحي وشعبيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع الفنان المصري محمد رمضان عن صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، معتبرا أن الانتقادات التي يواجهها بسبب الصورة هي محاولة لإيقاف نجاحه وشعبيته.

وقال رمضان، عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر، إنه لا يسأل عن بلد من يتصور معه إلا إذا قال الشخص ذلك دون سؤال. ونشر رمضان مقطع فيديو قائلا إنه مع شاب فلسطيني في الوقت والمكان الذي تم التقاط فيه الصورة مع المطرب الإسرائيلي.

وأضاف رمضان: "تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي". كما قال رمضان في تدوينة أخرى إنه لا يوجد مجال ليسأل كل شخص يتصور معه عن "هويته ولونه وجنسيته ودينه".

وكانت بداية نشر الصورة من جانب المغرد الإماراتي حمد المزرعي، الذي وضعها في حسابه بموقع تويتر، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا"، قبل أن يحذفها.

كما نشر حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية" صورة رمضان مع المطرب الإسرائيلي، وصورة أخرى لرمضان مع ضياء السبع، لاعب المنتخب الإسرائيلي المحترف في نادي "النصر" الإماراتي.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 https://t.co/sv4X3r5nUb

النجم المصري محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع في دبي 🇮🇱🇪🇬 https://t.co/jjjn29bFmH

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