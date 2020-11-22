أردوغان: من يعادون تركيا يقفون بجانب الانقلابيين والمستبدين والإرهابيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، على وجود إمكانيات كبيرة للتعاون مع بلدان آسيا وإفريقيا ودول الخليج، معتبرا أن من يعادون تركيا يقفون بجانب من وصفهم بـ"الانقلابيين والمستبدين والإرهابيين".

وقال أردوغان، في اتصال عبر الفيديوكونفرانس في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم إن "تركيا تتمتع برؤية واسعة وتريد أن يتم التخلي عن محاولات حشرها في الزاوية بذريعة قواعد لا يلتزم أصحابها بها أصلًا".

وأضاف: "لا مشكلة لدى تركيا مع حقوق ومصالح ووحدة أي دولة في العالم، بل تتحرك بما يراعي هذه المبادئ". وتابع بالقول إن "الأطراف التي تعادي تركيا تقف إمّا بجانب المنظمات الإرهابية أو الانقلابيين أو الأنظمة المستبدة".

واستنكر الرئيس التركي من ينتقد مواقف بلاده، قائلا: "إذا كان فضح المساعي الرامية إلى مواصلة الاستعمار والظلم في يومنا ذنبًا، نعم فنحن مذنبون".

وأضاف: "إذا كان الوقوف بجانب المظلومين والمضطهدين، وإيصال صوتهم للعالم وحماية حقوقهم في الميدان ذنبا، نعم فإننا مذنبون". وتابع: "إذا كان طلب العدالة والحرية والمستقبل المشرق للجميع ذنبا فنعم نحن مذنبون".