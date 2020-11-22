إيران ترد على أنباء حول مقتل جنود لها بغارة إسرائيلية في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت الخارجية الإيرانية مقتل جنود وعناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية بسوريا، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الدور العسكري الإيراني في سوريا "استشاري" وأضاف قائلا: "من يخل بهذا التواجد سيتلقى ردا صاعقا"، على حد تعبيره.

وأضاف سعيد خطيب زادة قائلا: "كيان الاحتلال الصهيوني يعلم بان عهد "اضرب واهرب" قد ولى منذ امد بعيد ولهذا السبب یتحرك بحذر الا ان نزعته العدوانية لا علاج لها وان السبيل الوحيد هو المقاومة الشاملة في جميع الجبهات التي يعمل على زعزعة الامن فيها"، حسب تعبيره.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "ان تواجد ايران في سوريا استشاري الطابع ولو عمل احد على الاخلال بهذا التواجد فسيتلقى ردا صاعقا"، وفقا لفارس.

وكان قد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا من الجنود الإيرانيين قُتل بغارة إسرائيلية على منطقة البوكمال شرقي البلاد.