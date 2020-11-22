دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الإعلامي المصري، أحمد موسى، على تغريدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الذي نشر تعليقا "مزورا" لموسى على صورة الفنان المصري، محمد رمضان، مع آخر إسرائيلي في الإمارات.

وقال موسى في حلقة من حلقات برنامجه، ردا على أدرعي إن موقفه من إسرائيل واضح إذ يطلق عليها اسم "كيان أو عدو في بعض الأحيان"، حسب تعبيره.

وأكد الإعلامي المصري أن الحساب الذي استخدمه أدرعي لنسب تصريح مؤيد لما قام به رمضان في الإمارات، "مزور" وأشار إلى أنه لا يمتلك حسابا على موقع تويتر.

رد ناري من أحمد موسى على أكاذيب أفيخاي أدرعي #صدى_البلد https://t.co/DnYtr4uyLO

وكان قد نشر أدرعي تغريدة، تضمنت صورة لتغريدة نُسبت لموسى يقول فيها: "لماذا ينتقدون صورة محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدم في دبي؟ هل إسرائيل هي من تقتل جنودنا في سيناء أم حماس؟ ومن يقتل المسلمين في سوريا العراق واليمن؟ إسرائيل أم إيران من طرد المسلمين ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى؟ أليس تجار الكضية من العدو الآن؟".

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على التصريحات المنسوبة للإعلامي المصري الذي نفى صحتها جملة وتفصيلا، وقال أدرعي: "حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى"، حسب تعبيره.

حملات التخوين المتوقعة بعد انتشار صورة الفنان المصري #محمد_رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي #عومر_آدم تستخدم دائمًا نفس الشعارات والمزايدات...كفو استهتار... أسئلة مستحقة يطرحها الإعلامي المصري أحمد موسى https://t.co/2MnxuQGvUM

وعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ليرد على تصريحات موسى، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "حتى وإن كان الحساب مزيفًا فالكلام في تلك التغريدة صحيح مئة بالمئة"، حسب قوله.