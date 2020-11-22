دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما رئاسيا بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية بعد أسبوع من وفاة وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وكان المقداد يشغل منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين قبل صدور المرسوم الرئاسي. كما أصدر الأسد مرسومين آخرين بتسمية بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت، فجر الإثنين الماضي، عن وفاة وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما، بعد قضاء أكثر من 14 عاما في منصب وزير الخارجية.