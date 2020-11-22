دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس على نفي الرئيس اللبناني ميشال عون ما قاله حول تقديم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة لتكون حدودًا فاصلة بين البلدين منذ 2007.

ويوم الجمعة، قال الرئيس اللبناني إن "كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن أن لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية ٧ مرات" لا أساس له من الصحة".

وتعقيبا على ذلك، كتب شتاينتس، في حسابه عبر تويتر: "قرأت بعناية شديدة ردكم على كلامي الذي نشرتموه على تويتر وكان انطباعي بأنكم لا تعرفون جميع الحقائق".

وقال شتاينتس إن "منذ شهر يناير 2007 حين تم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولغاية اليوم قدم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة"، موضحًا: "تم إيداع بعضها في الأمم المتحدة وتم تقديم بعضها الآخر إلى اليونيفيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وتم مؤخرا تقديم خطوط أخرى في إطار المحادثات التي تجرى في الناقورة".

وأوضح شتاينتس أنه "على نقيض ما قامت به الحكومة اللبنانية، أنا أوعزت للوفد الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية وبالتمسك بالخط البحري الذي أودعته إسرائيل في الأمم المتحدة قبل حوالي عشر سنوات".

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: "كما أوعزت لوفدنا بانتهاج أسلوب براغماتي في المحادثات، وذلك في محاولة لتخفيف وحل الخلاف، من أجل توفير الرفاهية للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين".

وفي 14 أكتوبر تشرين الأول، انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، نُظمت 3 جولات تالية، فيما ستنعقد خامس جلسة في 2 ديسمبر كانون الأول المقبل.