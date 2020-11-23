شقيقة لجين الهذلول تعلق على ما قاله الجبير حول محاكمة اختها

شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت علياء، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير حول قضية شقيقتها المحتجزة في المملكة.

مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبر لجين James Bond اخذ اموال من قوات خارجية واعطائها قوات معادية 😅 https://t.co/BKRkIDgQxj

ونشرت علياء مقطع الفيديو من مقابلة الجبير على قناة سكاي نيوز على صفحتها بتويتر، وقال فيها ردا على سؤال عن موعد إطلاق سراح لجين: "سيتم إطلاق سراحها عندما تتم الإجراءات القانونية حيث يتم النظر في قضيتها أمام المحكمة وبناء على قرار المحكمة إما أن يطلق سراحها أو معاقبتها هذا يعود للمحكمة.."

وتابع الجبير: "قضيتها لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة بل لأمور تتعلق بالأمن القومي، إن وجهت اتهامات للنساء في المملكة العربية السعودية بالقيادة عندها نصف النساء في المملكة سيكن محتجزات الآن.."

وأضاف: "الأمن يتعلق بالأمن الوطني واخذ أموال من قوات خارجية واعطائها لقوات عدائية، الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية، وهذا ما قالته المحكمة عند اعتقالها واعتقد أن الأدلة ستتاح إلى العامة عند الحكم بقضيتها".

وعلقت علياء على مقطع الفيديو بالقول: "مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبر لجين James Bond اخذ اموال من قوات خارجية واعطائها قوات معادية".