عمرو أديب: محمد رمضان أمامه واحدة من اتنين بعد صورته مع مطرب إسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، إن أمام الفنان المصري، محمد رمضان أحد خيارين بعد التفاعل الواسع والضجة التي أثارتها صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

عمرو أديب: على محمد رمضان يوضح أمر من اتنين بخصوص أزمته مع الإسرائيليين.. يقول كده أو كده (اعرف التفاصيل) #الحكاية #MBCMASR أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/0sqXGBRDPX https://t.co/tdDtXKN4bj

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة MBC حيث قال: "من هنا لبكرا أو من هنا لليومين الجاين إن جاز لي يعني النصيحة، محمد رمضان لازم يحدد أحد أمرين، والله أنا يعني مش شايف انه في مشكلة أنني أتصور مع مواطن إسرائيلي هو المواطن ماله وما الحكومة.. دي وجهة نظر.."

واستطرد أديب قائلا: "أو يقول (رمضان) يا جماعة أنا مش موافق على هذه الصور أنا الصور هذه جاءت غصب عني أنا غلطت أنا متحققتش أنا مخدتش بالي أنا مقصدش، حاجة من اثنين، لأن محمد رمضان لازم يعرف أنه مش حيقدر يأخذ كل حاجة، يعني مش حيقدر أنه يكون يتصور مع الإسرائيليين وفي نفس الوقت الناس تبقى بتحبه وبنفس الوقت الناس متخدش بالها، يعني كل الأشياء مش حتنفع".

وتابع أديب قائلا: "محمد رمضان من اليوم لبكرا عليه أن يعلن أحد أمرين، الي كاتب البيان بتاع النقابة فيه جزء مهم جدا، الحكومات لها سياسات والشعوب لها اختيارات، أنا عايز أقول مثلا أن الإسرائيليين قد يئسوا من التطبيع في مصر يعني احنا عاملين معهم اتفاقية سلام بقالها عشرات السنين يئسوا، حاولوا كثير، المصريين يجيبوهم يمين يجيبوهم شمال طب نعمل عمل مشترك طب نعمل نغني طب طب ناخذ ألحان ما فيش.."

وأضاف قائلا: "في واقع الأمر علاقات إسرائيل مع الدول العربية هي بين أمرين، يا أنهعمل اتفاقية وخلاص وقفت على كدا أو عمل اتفاقية واستطاع انه يعمل بعض التطبيع، مع مصر لم يحدث تطبيع وأنا رأيي أنهم يئسوا".