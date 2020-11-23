الأردن يرسل مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل ويطالبها بوقف "انتهاكاتها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، عن إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، وطالبتها بالكف عن "انتهاكاتها واستفزازاتها" في المسجد الأقصى وباحترام سلطة وصلاحيات الإدارة الأردنية لأوقاف القدس.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أنها تدين "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم".

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، إن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

وأضاف الفايز أن "وزارة الخارجية وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس".

كما دعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف"، بحسب البيان.