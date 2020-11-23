كأول زعيم عربي.. العاهل الأردني يتصل بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

ما رأي بيل غيتس في الأشخاص الذين اختارهم بايدن لتعزيز جهود مكافحة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ليكون أول زعيم عربي يتصل ببايدن منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلعه للعمل مع بايدن على توطيد علاقات الشراكة بين عمان وواشنطن، وفق ما ذكرته قناة المملكة الأردنية,

ولم تكن فترة تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية الأفضل على صعيد العلاقات الأمريكية-الأردنية، إذ شهدت العلاقات بعض نقاط عدم الاتفاق على عدد من الخطوات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكان قد فاز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الأمريكية بعد أن حصد أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي وهو عدد الأصوات المطلوبة للفوز بالسباق الرئاسي، متفوقا على ترامب الذي لم يعترف بالهزيمة بعد.