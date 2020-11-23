دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت النيابة العامة القطرية تفاصيل واقعة تفتيش مسافرات أجنبيات أثناء مغادرتهن البلاد في مطار حمد الدولي، وذلك إثر العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس.

وذكرت النيابة القطرية في بيان لها أن التعرف على والدة الطفلة المعثور عليها في المطار قد جرى بالفعل، وهي من جنسية آسيوية، وكانت قد ألقت طفلتها داخل كيس في المطار قبل مغادرتها البلاد.

وأشارت النيابة العامة في قطر إلى أن الطفلة وُلدت نتيجة علاقة ارتبطت بها والدتها مع رجل آسيوي آخر، وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين مع تلك الخاصة بالطفلة، وفقا للبيان.

أما بما يتعلق بقضية تفتيش المسافرات الأجنبيات، فقد كشفت النيابة القطرية إلى أن عددا من الموظفين تصرفوا خارج إطار القانون واستدعوا الكادر الطبي النسائي الموجود في المطار لإجراء "الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقاداً منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها"، حسبما جاء في البيان.

وأكدت النيابة العامة القطرية أن النائب العام أمر بتقديم المتهمين ممن خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي إلى المحكمة الجنائية ليتلقوا العقوبة اللازمة كما أن قطر تعمل في إطار التعاون القضائي الدولي مع الدولة التي تنتمي لها والدة الطفلة لجلبها وتقديمها للقضاء، وفقا للبيان.

وكانت قد أثارت واقعة تفتيش مسافرات في مطار حمد الدولي في أكتوبر/تشرين أول الماضي ضجة واسعة، ما دفع السلطات القطرية للاعتذار، وقد ناقشت قطر وأسرتاليا هذه الواقعة على مستوى وزراء الخارجية إذ أعربت الحكومة الأسترالية عن تطلعها لرؤية الطريقة التي ستتعامل بها الدوحة مع هذه الحادثة.