السعودية: اعتداء إرهابي يسفر عن حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في جدة

الشرق الأوسط
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السعودية: اعتداء إرهابي يسفر عن حريق في حزان للوقود بمحطة توزيع منتجات برتولية في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي.

ونقلت قناة السعودية الرسمية تصريحات للمصدر جاء فيها: " نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف"، حسب قوله.

ولم تكشف وزارة الطاقة السعودية تفاصيلا إضافية حول الحادثة.

وأكدت الوزارة أن المملكة ستواصل التصدي للأعمال الإرهابية، وأشارت إلى أن إنتاج شركة أرامكو لم يتأثر بالاعتداء.

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