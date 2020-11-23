وفاة طارق عاكف.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو اللقاء الأخير وفنانون ينعون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأثنين، مقطع فيديو قائلا إنه كان اللقاء الأخير مع الملحن المصري طارق عاكف، الذي أكد خالد بيومي، سكرتير عام النقابات الفنية في مصر خبر الوفاة في تصريح لـCNN، لافتا إلى أن "الوفاة كانت طبيعية ولم يكن يعاني من أي مرض".

كنت سعيد بتكريم طارق عاكف رحمه الله في موسم الرياض ولم أكن اعرف انه اللقاء الاخير واشكر عبادي وامير عبدالمجيد الي سمحو لي بهالفرصه💔 https://t.co/yWvcKRUyKA

مقطع الفيديو نشره تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "كنت سعيد بتكريم طارق عاكف رحمه الله في موسم الرياض ولم أكن اعرف انه اللقاء الاخير واشكر عبادي وامير عبدالمجيد الي سمحو لي بهالفرصه".

رحمك الله ياطارق ... كلمتني تطمن علي من اسبوعين ولم اعرف انه الاتصال الاخير ... فلته موسيقيه عربية نفتقدها اليوم 💔🙏🏻 https://t.co/ytQNMd7bPh

وفي تغريدة منفصلة نشر آل الشيخ صورة لعاكف بتعليق قال فيه: " رحمك الله يا طارق... كلمتني تطمن علي من اسبوعين ولم اعرف انه الاتصال الاخير ... فلته موسيقيه عربية نفتقدها اليوم".

وتداول نشطاء وفنانون خبر وفاة الملحن المصري على وسم حمل اسم "طارق عاكف" وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة:

من الفنانين المميزين جدا بمصر كان علامة كبيرة وكان النا محطات ناجحة مع بعض(عايزة الرد،مااندم عليك،ولا بيهمني،حبيت ياليل،نص القلب وكتار غيرن... الله يرحمك #طارق_عاكف خسرنا فنان عظيم لن يتكرر🙏

البقاء لله .. #طارق_عاكف الأخ والصديق ورفيق النجاح باجمل الأعمال واجمل الذكرايات واهم محطات النجاح في حياتي.. رح تبقى معنا بروحك واعمالك الخالدة.. الله يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة 🙏💔 https://t.co/qgzvvCufn7

لا حول ولا قوة إلا بالله الموزع الموسيقي الكبير الاستاذ #طارق_عاكف في ذمة الله 🙏🏻 الله يرحمك🙏🏻 إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/f3mmOLNdgA

رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، اذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك #كلام_الناس #لسه_الدنيا_بخير #الحب_الاولاني #طبيب_جراح #الحب_الكبير #ليل_العاشقين #ارضى_بالنصيب #حد_ينسى_قلبو #الكلمة_الطيبة #حبيبي_كده #يا_بيّاعين_الهوى وغيرهم كتار