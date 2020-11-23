وفاة طارق عاكف.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو اللقاء الأخير وفنانون ينعون

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأثنين، مقطع فيديو قائلا إنه كان اللقاء الأخير مع الملحن المصري طارق عاكف، الذي أكد خالد بيومي، سكرتير عام النقابات الفنية في مصر خبر الوفاة في تصريح لـCNN، لافتا إلى أن "الوفاة كانت طبيعية ولم يكن يعاني من أي مرض".

مقطع الفيديو نشره تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "كنت سعيد بتكريم طارق عاكف رحمه الله في موسم الرياض ولم أكن اعرف انه اللقاء الاخير واشكر عبادي وامير عبدالمجيد الي سمحو لي بهالفرصه".

وفي تغريدة منفصلة نشر آل الشيخ صورة لعاكف بتعليق قال فيه: " رحمك الله يا طارق... كلمتني تطمن علي من اسبوعين ولم اعرف انه الاتصال الاخير ... فلته موسيقيه عربية نفتقدها اليوم".

وتداول نشطاء وفنانون خبر وفاة الملحن المصري على وسم حمل اسم "طارق عاكف" وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة:

 

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.