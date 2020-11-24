نتنياهو ينشر فيديو عن مكالمة ولي عهد البحرين ودعوته لزيارة المنامة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مقطع فيديو علق فيه على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

بالفيديو: تعقيبي على الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين وعن زيارتي المرتقبة إلى البحرين. https://t.co/S3ePvNLKZN

جاء ذلك في تغريدة على صفحته نتنياهو على تويتر، حيث قال في الفيديو: "تحدثت للتو مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكان هذا الاتصال الهاتفي الثاني الذي جرى بيننا وكان وديا جدا.."

وتابع نتنياهو قائلا: "كلانا منفعلان جدا من قدرتنا على تقديم ثمار السلام إلى شعبينا وبلدينا خلال وقت وجيز جدا، ولذا وجه لي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين وأنا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور".

وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "عبّر خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله".

وأضافت الوكالة أنه "جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".