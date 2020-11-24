محاموه: حبس الناشط المصري جاسر عبدالرازق 3 أيام بـ"الانفرادي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—احتجز جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بـ"الحبس الانفرادي" لمدة 3 أيام وفقا لمحاميه.

رأينا جاسر الآن يغادر مبنى النيابة في عربة الترحيلات بعد انتهاء التحقيق. الشيء الوحيد الذي قاله مبتسما من شباك عربة سيارة الترحيلات "مريم! سلمي على الأولاد. باحبك قوي!". #freeEIPRstaff

وغردت المبادرة على صفحتها بتويتر، الاثنين، قائلة: "رأينا جاسر الآن يغادر مبنى النيابة في عربة الترحيلات بعد انتهاء التحقيق. الشيء الوحيد الذي قاله مبتسما من شباك عربة سيارة الترحيلات "مريم! سلمي على الأولاد. باحبك قوي!".

جاسر قال للمحامين انه محبوس انفرادي في ليمان طرة وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع متعلقاته وأمواله وبينام على سرير حديد بدون مرتبة او ملابس شتوية ولم يخرج من الزنزانة الانفرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بالبرد طول الوقت. المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن

مؤسس ورئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت غرد قائلا: "جاسر قال للمحامين انه محبوس انفرادي في ليمان طرة وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع متعلقاته وأمواله وبينام على سرير حديد بدون مرتبة او ملابس شتوية ولم يخرج من الزنزانة الانفرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بالبرد طول الوقت. المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن".

وقالت المبادرة أن اعتقال عبدالرازق جاء بعد لقاء مع سفراء غربيين في القاهرة، لافتة إلى أن اعتقاله كان من منزله، الخميس، في حين اعتقل عضوان آخران بالمبادرة الأسبوع الماضي.

من جهته أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان تداولته وسائل الإعلام المصرية "دعمه لمنظمات المجتمع الدولي، حيث أثبتت - من خلال مجهوداتها وأنشطتها على الأرض - اطلاعها بدورها، وفهمها العميق للأهداف المجتمعية الخاصة بها، وهي أهداف تنطلق من مساندة الدولة المصرية، من خلال مساندة المواطنين.. لكن الحزب وهو يثمّن المجهودات الكبيرة لهذه الجهات إلا أنه يرفض وبشكل بات التجاوزات القانونية لأي منظمة، أياً كان اسمها، وأياً كانت المظلة التابعة، أو الجهة الممولة لها، إذ أنها تعمل في مصر، وتخضع لقوانين الدولة المصرية، والتجاوز بأي شكل من الأشكال، والخروج على تلك القوانين مرفوض بالكامل".