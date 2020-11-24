عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا إنهاء قضاءها المحاكمة الغيابية لمتهمين سعوديين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، بعد عقد الجلسة الثانية التي شهدت حضور الباحثة التركية، خديجة جنكيز، وشهادة المعارض المصري أيمن نور، الثلاثاء.

وحاكم القضاء التركي 26 متهما بقضية مقتل خاشقجي، وذلك بعد دمج قضية اتهام 20 شخصا مشتبها بهم في الحادثة بدعوى كانت قد قدمتها جنكيز، وأخرى تتعلق بـ6 آخرين وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.

وأعدت النيابة العامة التركية لائحة اتهام بحق 6 متهمين بمقتل خاشقجي، وطالبت بإنزال عقوبات السجن المؤبد على متهمين اثنين والسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات للـ4 الآخرين.

وشملت اللائحة طلبا بفرض عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق معاون القنصل السعودي سلطان يحيى، والملحق ياسر خالد بتهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سبق الإصرار والترصد"، والسجن بين 5 أشهر و6 سنوات للـ4 الآخرين بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة"، وفقا لـTRT.

وقد أشارت النيابة العامة التركية إلى أن المتهمين الستة غادروا تركيا بعد أن نفذوا المهام المنوطة بهم.

وفي السياق ذاته، أعدت النيابة التركية لائحة اتهام من 117 صفحة بحق المتهمين الـ20 الآخرين، وقد تضمنت الائحة اسم جمال خاشقجي بصفة "المقتول" وجنكيز بصفة "المشتكي"، وتضمنت مطالبة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب الوحشي"، بالإضافة للمطالبة بالسجن المؤبد بحق المتهمين الـ18 الآخرين بالتهمة نفسها وفقا للقناة التركية.

وأدلى المعارض المصري، أيمن نور، بشهادته في مقتل خاشقجي إذ أكد أنه التواصل بينهما لم ينقطع قبيل مقتله، وفقا لـTRT.