دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 4 ديسمبر/كانون أول المقبل، وفق ما ذكرته الفحة الرسمية لحكومة الإمارات على موقع تويتر، الثلاثاء.

وقالت الحكومة في تغريدة لها: "الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية".

ونقلت صفحة حكومة الإمارات تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، سيف الظاهري، قال فيها: "تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد".

وأضاف الظاهري قائلا: "مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب"، حسب تعبيره.

وتشكل هذه الخطوة جزءا من الخطوات التي تتبعها الإمارات للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.