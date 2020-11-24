مستشار أردوغان يعلق على مساعدات السعودية بعد زلزال إزمير وعزاء البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على موضوع المساعدات التي أعلنت المملكة العربية السعودية عنها بعد زلزال إزمير في تركيا إلى جانب سبب تعزية أنقرة بوفاة رئيس وزراء البحرين، مؤكدا بالقول "نحن إخوة".

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جاء ذلك في مقابلة أجراها أقطاي على تلفزيون سوريا، حيث سئل: "تعزية ملك البحرين والسعوديين قالوا سنرسل مساعدات بعد زلزال إزمير، الأمور ذاهبة للحلحلة؟" ليجيب قائلا: "في مثل هذه الحالات في الوفاة، التعزية هي من قضية الإنسان ولو أعداء الناس يعزون بعض.."

وتابع قائلا: "قلت هذا الكلام ولا تظن فنحن لسنا أعداء لا للبحرين ولا للسعودية ولا لمصر ولا للإمارات في نهاية المطاف نحن إخوة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نقلت توجيه الملك سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة "بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية".

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".