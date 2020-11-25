دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءلت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، لينا، عن كيفية اكتشاف القاضي المسؤول عن محاكمة لجين أن المحكمة "غير مختصة" رغم اطلاعه على القضية لمدة سنة و8 أشهر.

وكتبت لينا الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "سؤالي الرئيسي: كيف يمكن أن يكتشف القاضي أن المحكمة تفتقد للاختصاص بعد التعامل مع القضية لمدة سنة و8 أشهر؟".

وتابعت الهذلول في تغريدتها قائلة: "لا يمكن خداع أحد بعد الآن، هذا تعريف المحاكمة العادلة والمحكمة المستقلة، في السعودية تحت قيادة محمد بن سلمان"، حسب تعبيرها.

My main question is : how is it possible for the judge to realise the court lacks jurisdiction after dealing with the case for 1 year and 8 months? Nobody can be fooled anymore. This is MBS's Saudi Arabia's definition of a fair trial and of an Independent Court. https://t.co/lMeXNEXg6l

وكانت قد أعلنت لينا الهذلول في وقت سابق الأربعاء، أن قضية شقيقتها تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب، وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.