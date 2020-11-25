شقيقة لجين الهذلول تنتقد القضاء السعودي: كيف يمكن اكتشاف عدم اختصاص المحكمة بعد سنة و8 أشهر من القضية؟

الشرق الأوسط
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شقيقة لجين الهذلول تنتقد القضاء السعودي: كيف يمكن اكتشاف عدم اختصاص المحكمة بعد سنة و8 أشهر من القضية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءلت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، لينا، عن كيفية اكتشاف القاضي المسؤول عن محاكمة لجين أن المحكمة "غير مختصة" رغم اطلاعه على القضية لمدة سنة و8 أشهر.

وكتبت لينا الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "سؤالي الرئيسي: كيف يمكن أن يكتشف القاضي أن المحكمة تفتقد للاختصاص بعد التعامل مع القضية لمدة سنة و8 أشهر؟".

وتابعت الهذلول في تغريدتها قائلة: "لا يمكن خداع أحد بعد الآن، هذا تعريف المحاكمة العادلة والمحكمة المستقلة، في السعودية تحت قيادة محمد بن سلمان"، حسب تعبيرها.

وكانت قد أعلنت لينا الهذلول في وقت سابق الأربعاء، أن قضية شقيقتها تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب، وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

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