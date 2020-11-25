دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن دوريات تابعة لحفر السواحل القطري أوقفت زورقين بحرينين مشاركين في تمرين "المانع البحري" الأربعاء، وأكدت أنها ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالواقعة.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية، أن دوريات ثلاث تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية أوقفت زورقين بحرينيين مشاركين في تمرين "المانع البحري" في شمال فشت الديبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الدوريات القطرية أوقفت الزورقين أثناء عودتهما بعد أداء مهامهما، منوهة إلى أن هذا التصرف يتعارض والاتفاقيات الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع "الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، موضحة أن الزورقين أكملا مسيرهما بعد ذلك.

وأكدت الداخلية البحرينية أنها أنها ستبلغ الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، معربة عن أملها بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، وفقا للبيان.

ولم يصدر تعليق قطري بعد على هذه الحادثة.

يذكر أن البحرين إحدى دول أربع فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر منذ يونيو/حزيران من عام 2017.