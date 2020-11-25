دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع ليؤور بن دور، مدير "إدارة مصر" في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، عن صورة الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدم، وشن هجوما، باللغة العربية الممزوجة بالعامية، على منتقدي رمضان.

وقال ليؤور، في مقطع فيديو نشرته الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر: "أكيد سمعتم عن الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي عومير آدم، صراحة لن أقول إننا محبطين لكننا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي تسبب كل هذه الهيصة والضجة الإعلامية".

وتساءل مستنكرا: "إلى متى سيظل كل هؤلاء الناس الذين يعارضون أي علاقة مع إسرائيل متمسكين بتلك الشعارات التي لا فائدة منها، إلى متى سيظل هؤلاء متخندقين بأيديولوجياتهم التي تعود إلى الخمسينيات والستينيات؟ ألم تلاحظوا التغييرات التي تحدث واللقاءات والحوار والتعاون؟ مش شايفين حواليكم؟ مش خلاص بقى؟ مش كفاية؟ أنتم خايفين من ايه؟".

وقال: "نحن نتفهم تضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية بصراحة، لكن هل تعتقدون فعلا أن انتقاد محمد رمضان بسبب صورته مع عومير آدم سيخدم الفلسطينيين؟ سينقذ فلسطين؟ هل تعتقدون أنه عندما يرفض ملاكم أو لاعب جودو مصري مصافحة يد نظيره الإسرائيلي فإن ذلك سيجعله بطلا شعبيا؟"، وتابع باللهجة العامية: "فوقوا، اصحوا، ايه النوم في العسل ده؟"، مع صورة بوستر فيلم الفنان المصري عادل إمام "النوم في العسل".

وأشار ليؤور إلى اتفاقيات السلام والتطبيع التي تم توقيعها مع دول عربية مؤخرا، قائلا: "نحن في عام 2020، وإسرائيل تعيش بسلام مع 4 دول عربية وتقيم علاقات واتصالات مع أغلب الدول العربية، نحن لسنا في عام 1956، لقد أصبحتم أقوى من الماضي لكننا لا نشعر بقلق".

وأضاف: "نعلم أن هناك ملايين من مصر والعالم العربي الذين ضجروا من الأسلوب القديم والكلام المستفز لكنهم يجلسون بصمت ولديهم أسبابهم إلا أننا نعلم أنهم موجودين لأنهم يبعثون لنا رسائل تفرح القلب"، وتابع: "نحن متفائلون بأن قيم السلام والتنمية والانفتاح الفكري ستنتصر في النهاية"، مختتما بقوله: "إحنا صابرين ومش مستعجلين".