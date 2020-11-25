دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على الضجة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة الفنان المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي، عومير آدام.

من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور اي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره 🤓

وقال ساويرس في تغريدة على صفحته بتويتر: "من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت ابص علي باسبور اي واحد عايز يتصور معايا!!! لمشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".

ويذكر أن الفنان المصري نشر صورة له بالزي العسكري قائلا في تعليق على الجدل: "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير.."

وتابع قائلا: "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم.. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي".