السعودية.. عقوبات رادعة بحق المعتدين على النساء جسديا أو نفسيا أو جنسيا

الشرق الأوسط
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السعودية.. عقوبات رادعة بحق المعتدين على النساء جسديا أو نفسيا أو جنسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقرت النيابة العامة السعودية، الأربعاء، حزمة من العقوبات بحق المعتدين على المرأة جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو من هدد بهذه التجاوزات، وذلك في إطار حظر جميع أشكال العنف ضد النساء.

وأعلنت النيابة السعودية أن العقوبات بحق المعتدين على النساء تصل للسجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة.

وتشمل العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال سعودي قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، على أن تضاعف العقوبة بحال تكرار الفعل.

وأشارت النيابة إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار حظر جميع أشكال العنف ضد النساء، وتشكل رادعا لمن يستغل رابطته الأسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، للاعتداء على النساء.

وكانت قد شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد القوانين الخاصة بالنساء السعوديات، إذ سُمح لهن بقيادة السيارات والسفر دون موافقة ولي الأمر وغيرها من القوانين التي صبت في صالحهن.

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