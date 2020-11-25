دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أن محكمة الرياض قررت في جلسة، الأربعاء، إحالة ملف قضية لجين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.

وقالت علياء، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد تقريبا 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكم لجين، أصدر القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض هذا اليوم قراره بعدم الاختصاص وتم تحويل ملف لجين إلى محكمة الإرهاب".

وأضافت: "كانت الحالة الصحية المتدهورة للجين جدًا صادمة ومخيفة، توضح أنها قامت بإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين منذ 26 اكتوبر. بعدها تم استخدام أسلوب همجي لإضعافها أكثر فأكثر وذلك بإيقاظها كل ساعتين خلال الليل والنهار أملا أن يقودها ذلك للجنون. مملكة الرحمة والإنسانية".

وتابعت علياء بالقول: "خلال المحاكمة اليوم، قامت لجين بقراءة دفوعها والمكونة من أربع صفحات. ورغم حالتها الصحية وصعوبة التحدث ومقاطعة القاضي لها عدة مرات، استطاعت أن تقدم دفوعها كاملة للقاضي".