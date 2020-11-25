من هم "الخوارج شرار الخلق"؟.. حملة رسمية في السعودية تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت حملة تحمل اسم "الخوارج شرار الخلق" أطلقتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "من أعظم ما أُحدث من بدع في معتقد المسلمين وأخطرها وشرِّها؛ بدعة الخوارج الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وخرجوا على جماعة المسلمين وعلى أئمتهم، فسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسَبَوا الأموال ونشروا الفوضى، وتسلط بسببهم الأعداء، وأدخلوا الضعف والوهن على كثير من بلاد المسلمين بتفريق الكلمة والدعوة إلى الخلاف والفتنة؛ فضلاً عما أحدثوه من استباحة الدماء وتكفير المسلمين".

عن أبى ذر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِن بعدِي مِن أُمتِي -أو سيكُونُ بعدِي مِن أُمتِي - قومٌ يقرءُون القُرآن لا يُجاوِزُ حلاقِيمهُم يخرُجُون مِن الدينِ كما يخرُجُ السهمُ مِن الرمِيَّةِ ثُمَّ لا يعُودُون فِيهِ هُم شرُّ الخلقِ والخلِيقةِ) رواه مسلم. #الخوارج_شرار_الخلق https://t.co/EFxbpgdgLV

وتابع السند وفقا لما نقله الموقع الرسمية للهيئة، الاثنين: "في هذا الوقت الذي ابتليت الدول الإسلامية بجماعات وأحزاب على عقيدة الخوارج، وعلى أصول هذه الطائفة وقواعدهم التي خالفوا بها منهج أهل السنة والجماعة، ولو تسموا بأسماء أخرى، لكنهم هم الخوارج في توصيفهم الشرعي لا يخرجون عمن كانوا عليه في زمن الصحابة؛ حيث خرجوا عليهم وقتلوا خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرهم، قتلوا ’عثمان وعلياً‘ رضي الله عنهما، وغيرهم من الصحابة، ولا يزالون يخرجون على المسلمين في هذا العصر بما يتسمون به من جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة داعش، والقاعدة، والنُصرة، وغيرها ممن سلك دربهم".

وأضاف "إن من أعظم الواجبات المتحتمات على جميع المكلفين اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، فإن ذلك من أعظم أصول أهم السنة والجماعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قال عليه الصلاة والسلام: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة)، وهذا الأمر متحتم على كل مسلم، وبه تنتظم حياة الناس؛ فلا قيام لدينهم فضلاً عن دنياهم إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، فإنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة".