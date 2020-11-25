بروز تغريدة قديمة لتركي الحمد عن "عقيدة النبي".. ومفتي عُمان يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي على من ينادي بأن عقيدة النبي محمد بحاجة لمن يصححها وأن النبي محمد جاء مصححا لعقيدة النبي إبراهيم.

جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبدالله..

جاء ذلك في تغريدة للخليلي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال إن "من العجيب أن يظهر مخذول ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فيدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء مصححا لعقيدة إبراهيم عليه السلام، وأن عقيدته الآن بحاجة إلى من يصححها، كأنما عقائد الأنبياء نظريات يعدل بعضها بعضا، متجاهلا أنها جميعا من عند الله الذي لا تبديل لكلماته.."

وبرزت تغريدة سابقة للأكاديمي السعودي، تركي الحمد تعود لتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، قال فيها: "جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبدالله.." وهو ما استشهد بها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ردود على تغريدة مفتي عُمان.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع تركي الحمد للحصول على توضيح أو تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

من العجيب أن يظهر مخذول ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فيدعي أن محمدًا ﷺ جاء مصححًا لعقيدة إبراهيم عليه السلام، وأن عقيدته الآن بحاجة إلى من يصححها، كأنما عقائد الأنبياء نظريات يعدل بعضها بعضًا متجاهلًا أنها جميعًا من عند الله، الذي لا تبديل لكلماته. https://t.co/jC1iZhzS3K

وأضاف مفتي عُمان: "رسل الله تعالى بعثهم الله جميعا بدين واحد لم يتفرقوا فيه، فعقيدتهم جميعا عقيدة واحدة، وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى، وبجميع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله.."

وتابع قائلا: "وقد اختلفت شرائعهم بحسب اختلاف الأمم التي بعثوا فيها، ولم يكن أحد منهم مكذبا لغيره وإنما كان كل منهم مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن بعده.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما التعليقات التي ربط بها نشطاء تغريدة تركي الحمد ببيان مفتي عُمان: