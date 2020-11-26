دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت قوات البحرية الإيرانية، الأربعاء، مناورات عسكرية في مياه الخليج، فيما اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا تستطيع أي قوة في العالم أن تتجاهل مكانة إيران في المنطقة والعالم.

وجاءت المناورات العسكرية في مياه الخليج تحت عنوان "التعبئة البحرية" بمشاركة ألف قطعة بحرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، وذلك بالتزامن مع احتفال إيران باليوم الوطني للقوات البحرية، فيما رأى قادة قوات الجيش الإيراني أن سلاح البحر "يحمل رسالة السلام والاقتدار للعالم".

من جهة أخرى، شارك روحاني في مراسم تدشين مشاريع لوزارة النفط الإيرانية، وقال إنه "رغم المساعي الرامية لفرض الحظر علينا وجعل إيران معزولة وكذلك زرع اليأس بين المجتمع الايراني، تم تدشين 3 مشاريع خلال أسبوع".

وأضاف روحاني أن "الشعب الإيراني العظيم تمكن دوما من تحقيق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة... وإيران تتمتع بمكانة جيوسياسية مهمة حيث لا تستطيع أي قوة في العالم تجاهلها في المنطقة أو في العالم، وهناك العديد من المحاولات كانت تهدف للقضاء على إيران إلا أنها باتت فاشلة".

وتابع روحاني بالقول إن "المستقبل وتحقيق مزيد من التقدم والتطور فيه يبعث الأمل لدينا لأن تقدم إيران يعود بالنفع ليس فقط للمنطقة بل للعالم كونها قادرة على تلبية بعض حاجات المنطقة وحتى العالم بسهولة أكبر وهذا يحظى ببالغ الأهمية"، وفقا لما نقلته "إرنا".