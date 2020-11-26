دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أول رحلة تجارية من شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، في مطار بن غوريون جنوب تل أبيب، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وقال نتنياهو خلال مراسم استقبال رحلة "فلاي دبي" إن "هذه هي الرحلة الجوية التجارية الأولى التي يتم تسييرها من دبي إلى إسرائيل، وهي رحلة تاريخية كونها تدشّن الآن العشرات من الرحلات الجوية التي ستنطلق إلى دبي والإمارات العربية المتحدة والبحرين ناهيك عن الشرق الأقصى أسبوعيا، حيث يضاف إلى ذلك الإعفاء من الحاجة لحيازة تأشيرة دخول".

وأضاف: "نشهد هنا انفتاحا هائلا على الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، مما يجعل الشرق الأوسط يتسم بملامح جديدة ومختلفة حقا، حيث أنه يتيح تلاقي الشعوب وكذلك الزعماء. نحن نفتت الصراع الإسرائيلي العربي لنجعله تعاونا إسرائيليا عربيا، بغية صنع مستقبل جديد بل حاضر جديد، ونقوم بذلك بسرعة فائقة، وأعتقد أن العالم كله ينظر ويدرك أننا نصنع التاريخ هنا، وهو ما نرحب به جميعا".

وردا على سؤال صحفي حول مرور الرحلات عبر الأجواء السعودية، قال نتنياهو: "إننا نسيّر بالفعل رحلات جوية تمر عبر الأجواء السعودية، كما تعلمون، لأن كل هذه الرحلات تمر فوق السعودية، بما فيها الرحلات الخاصة بالشركات الإسرائيلية، وهو ما أعتبره تغييرا مرحبا به، وأتوقع بأن تواصل دائرة التطبيع توسعها، وأقول ذلك بمنتهى الثقة"، وفقا لما جاء على صفحته في فيسبوك.

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد أي شيء مضمون مائة بالمائة، لكن أتوقع انضمام مزيد من الدول إلى هذه الدائرة، بشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فهذه العملية يستحيل وقفها ولا يمكننا الرجوع عنها".

وتابع بالقول إن "الأمر الذي نقوم به اليوم هو بمثابة حدث تاريخي مع انطلاق أول رحلة جوية تجارية من دبي إلى إسرائيل وهي ليست الأخيرة، إذ نكون بصدد تسيير عشرات الرحلات الجوية بكلا الاتجاهين، مما لا يغير مستقبل الشرق الأوسط وإسرائيل فحسب، بل حاضرها أيضا".