قطر توقف زورقين بحرينيين وتطلب تبريرا والمنامة تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، إيقاف زورقين بحرينيين دخلا مياهها الإقليمية، مؤكدة طلب "تبرير" من غرفة العمليات البحرينية على ذلك.

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وقالت الداخلية القطرية في بيان: "قامت الجهات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين من أجل الحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذر ذلك تم الاستفسار من قائد الزورق الذي تم استيقافه حيث أفاد بأنه فقط الاتصال مع قيادته وأن اجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية مما تسبب فغي فقدانه لطريق العودة إلى موقعه".

من جهتها قالت وزارة الداخلية البحرينية وفقا لما نشرته الوكالة الرسمية: "في تمام الساعة 13:00 ظهراً بتاريخ 25 /11 /2020 وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم، والذي يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، وأفادت الوزارة ان الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما".

واشارت الداخلية البحرينية إلى أنها "سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها".