أردوغان يستقبل أمير قطر في تركيا.. "28 قمة خلال 70 شهرا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى تركيا، الخميس، لحضور الاجتماع الـ6 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، وكان باستقباله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ونشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع فيديو من مراسم الاستقبال لافتة إلى أن هذه القمة "ستكون الـ28 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، خلال 70 شهراً، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية".

وأشارت القناة التركية إلى أن العام 2020 "شهد قمتين بارزتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للدوحة في 2 يوليو/ تموز، وهي الأولى له خارجياً بعد ظهور جائحة كورونا، ووُصفت الزيارة حينها بالاستثنائية، أما القمة الثانية فكانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت أيضاً خلال زيارة عمل أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة، واستمرت ليوم واحد".

ولفت تقرير TRT إلى "توقيع 52 اتفاقية بين البلدين خلال فترة قياسية بعد تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة في 2014، حيث عُقدت 5 اجتماعات، مناصفة بين قطر وتركيا".