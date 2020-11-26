دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، خلال زيارته إلى تركيا أنه اتفق مع الرئيس رجب طيب أردوغان على توطيد الشراكة بين البلدين، فيما أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأنه تم توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة بين تركيا وقطر.

وقال أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أجريت مع أخي الرئيس أردوغان في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة التي تتطور باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا"، مضيفا: "كما تبادلنا الرأي في عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية".

وبدوره، قال أردوغان، عبر حسابه على تويتر: "أجرينا اليوم لقاء بناء مع أخي العزيز أمير قطر الشيخ تميم والوفد المرافق له ووقعنا عددا من الاتفاقيات. وسنواصل تعزيز تضامننا في كافة المجالات مع الشعب القطري الشقيق الذي تربطنا به علاقات ودية متينة".

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بأن أردوغان والشيخ تميم عقدا اجتماعا ثنائيا وآخر موسعا على مستوى الوفود، ثم شاركا في مراسم توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين.

وأفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن مسؤولين من البلدين وقعوا اتفاقيات في مجالات مختلفة أبرزها: الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.

كما تضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.