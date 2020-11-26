بعد "18 عاما".. إزالة مبنى السفينة في السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على صور البدء بعملية إزالة مبنى "السفينة" الأيقوني في جدة بالمملكة العربية السعودية، متداولين صورا ومقاطع فيديو من عملية الإزالة.

#صور #أمانة_جدة تُزيل مبنى "السفينة" على طريق الملك عبدالعزيز بسبب عدة مخالفات وعدم الالتزام بالتعهدات النظامية اللازمة. https://t.co/gVYFnHwwLt

وكانت إمارة منطقة مكة، قد نشرت، الأربعاء، صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "أمانة جدة تُزيل مبنى ’السفينة‘ على طريق الملك عبدالعزيز بسبب عدة مخالفات وعدم الالتزام بالتعهدات النظامية اللازمة".

فيديو | #أمانة_جدة تزيل مبنى "السفينة التجاري" بسبب المخالفات وتجاوز الأنظمة #الإخبارية https://t.co/MSeJOLoVY2

وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تقرير إن "الإزالة جاءت بعد التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المبنى ولمنع أي تجاوز للأنظمة والتعليمات"، ناقلة عن مصادر صحفية أن "المبنى مضى عليه نحو 18 عاما ولم يتم تشغيله سوى في أشهر تجريبية".

ازالة مبنى السفينه 🙏 https://t.co/8Hn01En2Xs

وتداول نشطاء مقطع فيديو من عملية إزالة المبنى.