أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميللر، الخميس، إلى قطر، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، حيث تفقد قاعدة "العديد"، كما اجتمع مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.

والتقى ميللر القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر التي تضم حوالي 8500 جندي أمريكي بالإضافة إلى مقاتلات أمريكية والقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التي تشرف على العمليات الجوية الأمريكية في المنطقة.

كما زار ميللر البحرين، الأربعاء، في زيارة غير معلنة أيضا، وكانت أول رحلة خارجية له منذ تعيينه وزيرا للدفاع بالوكالة بعدما أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر عقب الانتخابات الرئاسية وسط خلافات بينهما.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات البحرية والتي تتألف من حوالي 20 سفينة وأكثر من 7000 عسكري أمريكي.

وجاءت زيارة ميللر إلى البحرين وقطر بعد أسبوع تقريبا من إعلان ميللر أن القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان سيتم تخفيضها بحلول 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل 5 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.