انتصار السيسي تحكي تفاصيل ارتباطهما وزواجهما: "محستش إنه جاي يحب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدثت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تفاصيل ارتباطهما وزواجهما وبعض طباعه وصفاته، مشيرة إلى صلة القرابة بينهما، وذلك خلال مقابلة مع الإعلامية والفنانة المصرية إسعاد يونس على قناة DMC.

وأشارت انتصار السيسي إلى أنها كانت تدرس في مرحلة الثانوية العامة عندما طلب الارتباط بها بينما كان السيسي يدرس في الكلية الحربية. وقالت: "هو جه عند جدتي اللي هي خالته، أول ما كلمني محستش إنه واحد جاي يحب.. ده بيقولي أنت بتذاكري كويس، وقالى ذاكري كويس، لأن المذاكرة دي هي اللي هتوقف جنبنا، قلت له: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف".

وأضافت: "كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسؤول، واتكلمنا وعرفت منه إيه السبب اللي خلاه يبقى عاوز المواصفات دي، لأنه هيبقى ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيتK فعاوز اللي يختارها تكون قد المسؤولية".

وتابعت بالقول: "اتكملنا وهو ماشي رايح الكلية، وقال لى هاجى الصبح أسلم عليكي فقلت لخالتي منين هو واثق إنه جاي يسلم عليا وهو ماشي، وأنا كنت ساعتها مترددة بس لقيت نفسي قعدت استناه وبدأت العلاقة، وهو راح الكلية وأنا حسيت بارتياح بأن الشخص ده مهذب ومختلف".

وأشارت إلى أنهما تزوجا بعدما أنهت دراستها في كلية التجارة وكان هو قد انضم لصفوف القوات المسلحة بعد تخرجه من الكلية الحربية. وقالت: "بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو مكنش عنده وقت لشهر العسل خالص، واتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل".

وأضافت انتصار السيسي أن زوجها "يحب عمله جدا" ويحب المتابعة ومعرفة كل التفاصيل وأن "الحنية" من أبرز صفاته، على حد تعبيرها، وتابعت بالقول: "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني.. ووقف معايا وساعدني بمنتهى طولة البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها... حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته ودي أكثر صفة تصفه الناس بها، حنيته على أهله".