دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضمن الإحصاءات الربعية التي أصدرتها المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والتي تضمنت إحصاءات تتعلق بالتقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020. بلغ متوسط العمر عند التقاعد لدى الرجال 50 عاما و52 عاما لدى النساء. ومن جهة أخرى بلغ متوسط مدة الخدمة سنة 25.3 لدى النساء و24.8 بالمقابل لدى الرجال. وقد شكل التقاعد المبكر نسبة 31% من أسباب التقاعد لدى النساء والرجال، بينما وصلت نسبة التقاعد بسبب بلوغ السن التقاعدي نسبة 53%

وذكرت نشرة الإحصاءات أبرز السلالم الوظيفية في التقاعد المبكر بأن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر لتصل نسبة 81% من المعلمين والمعلمات الذين يتقاعدون مبكراً، ويليهم الضباط بنسبة 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% ثم أعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفين العموميين بنسبة 28%.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه نظرة على أبرز الإحصاءات التي ذكرتها النشرة الإحصائية للتقاعد المبكر في السعودية.