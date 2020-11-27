دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت انتصار، زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صورا نادرة لهما بالإضافة إلى صورة سابقة له في الجيش المصري، ملقية الضوء على عدد من جوانب حياتهما.

ونشرت صفحة وزارة الدولة المصرية للإعلام على صفحتها الرسمية بفيسبوك الصور التي شاركتها انتصار السيسي في المقابلة التي أجرتها على قناة DMC.

وردا على سؤال إن كانت دبلة الخطوبة هي ذاتها ولم تغيرها، قالت انتصار السيسي: "أه طبعا"، لافتة إلى أنه "اتكتب عليها (من الداخل)" وأن الرئيس السيسي "لابس خاتم بدل الدبلة كان والد جابه له لأنه كان عنده محلات في خان الخليل فعندهم طبعا المحلات الي هي بتاعت الفضة والحاجت دي كتير فهو اختار له خاتم جميل وهو لابسه ويعتبر ده كأنه الدبلة".

ألقت انتصار زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الضوء على قصة اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قائلة إنه يعتبر "قصة كفاح"، قائلة: "محمد صلاح قصة كفاح، وأن ما وصل له لم يأت في يوم وليلة، وأكيد أنه مر بأيام وخطوات صعبة"، موضحة أن محمد نموذج يحتذي".

وأضافت انتصار السيسي أن زوجها "يحب عمله جدا" ويحب المتابعة ومعرفة كل التفاصيل وأن "الحنية" من أبرز صفاته، على حد تعبيرها، وتابعت بالقول: "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني.. ووقف معايا وساعدني بمنتهى طولة البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها... حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته ودي أكثر صفة تصفه الناس بها، حنيته على أهله".