بـ43 دولة دون تركيا.. ما هي منظمة "الاتحاد من أجل المتوسط"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقد المنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية، الجمعة، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن المنظمة، وفقا لما هو وارد على موقعها الرسمي:

انطلق الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008 كمنظمة حكومية دولية فريدة من نوعها تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 كلها و15 بلداً من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لتشجيع الحوار والتعاون.

وتضم كلا من "النمسا والجزائر والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية التشيك ومصر وفنلندا وألمانيا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا والسويد وتونس والمملكة المتحدة وألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإسرائيل والأردن ولبنان ولوكسمبورغ وموريتانيا ومونتينجرو وهولندا وفلسطين وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا وسوريا".

منذ عام 2012، وبرئاسة مشتركة يتولاها الاتحاد الأوروبي والأردن، شهد زيادة مطردة في عدد الأنشطة والشراكات، في ظل وجود 50 مشروعاً تحمل ختم الاتحاد. وقد سُلط الضوء على ضرورة تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط في أحدث استعراض أُجري لسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي.