وزير إسرائيلي: "ليس لدي فكرة" حول من اغتال فخري زاده لكنها ضربة مُحرجة لإيران

الشرق الأوسط
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وزير إسرائيلي: "ليس لدي فكرة" حول من اغتال فخري زاده لكنها ضربة مُحرجة لإيران

القدس (CNN)-- قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي إنه "ليس لديه فكرة" من اغتال كبير علماء إيران النوويين، محسن فخري زاده، لكنه وصف ذلك بأنه "محرج للغاية لإيران".

وقال هنغبي، خلال حديثه في القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، مساء السبت: "ليس لدي أي فكرة عمن اغتال أمس العالم في طهران، لكن الاغتيال محرج للغاية لإيران".

وينتمي هنغبي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويشغل منصب وزير شؤون المستوطنات.

ويوم الجمعة، قال مكتب نتنياهو إنه لن يعلق على اغتيال فخري زاده.

وردد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، وهو أيضًا عضو في حزب الليكود، ما ذكره هنغبي على قناة KAN News، قائلاً إنه لا يعرف من المسؤول عن مقتل فخري زاده.

وقال شتاينتس: "ليس لدي أي فكرة عمن فعل ذلك، لكن ليس لدي شك في أن هذه ضربة كبيرة لبرنامج إيران النووي".

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