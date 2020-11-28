أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بقتل العالم النووي البارز، محسن فخري زادة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس، نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية السبت.

وقال روحاني في البيان: "مرة أخرى، أيادي المعتدين القذرة المرتبطة بالنظام الصهيوني غير الشرعي، ملطخة بدماء أحد أبرز أبناء هذه الأرض لذلك فقد أحزنت الشعب الإيراني برحيل عالم جندي بارز".

وأضاف الرئيس الإيراني: "بلا شك، عملية القتل هذه، على يد الإرهابيين، نتيجة العجز الناجم عن غضب الأعداء من الأمة الإيرانية العظيمة، في ظل هزائمهم المتكررة في المنطقة وخارجها".

وكانت قد أكدت وسائل إعلام إيرانية أن مقتل العالم الإيراني كان نتيجة عملية اغتيال، وقال وزير الخارجية الإيراني إن عملية القتل "جبانة وتحمل دلالات على أن إسرائيل تقف خلفها"، ولم تكشف إيران عن دليل يُبت ادعاءها بعد.

وتابع روحاني في بيانه: "هذا الفعل الهمجي أعاد إلى أذهان العالم كله تصرفاتهم غير الإنسانية التي لا تعد ولا تحصى وعمق سلوكهم العدواني، لكن على أعدائنا أن يعرفوا أن شهادة أمثال الدكتور محسن فخري زادة لن تتسبب بإحباط بين العلماء الشبان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تثنيهم عن احتلال أعلى مراتب الإنجاز العلمي"، حسب قوله.

وختم الرئيس الإيراني قائلا: "دماء مثل هؤلاء الشهداء ستساهم بالاستمرار بالسير على طريقهم، بإصرار أكبر، ليس لدي شك أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة سيملآن مكانهما في ظل اغتيال فخري زادة، عبر تعزيز قدرات الطلاب وزملائه".