"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن قلقه إزاء ما يجري في إيران والمنطقة ككل بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، الجمعة، وذلك في ظهوره (راب) ببرنامج "Sophy Ridge on Sunday".

وقال راب: "نحن قلقون إزاء الوضع في إيران والمنطقة عامة، لا نريد أن نرى تصعيدا للتوترات"، حسب قوله.

وكان قد قُتل فخري زادة في إحدى الضواحي الشرقية للعاصمة طهران، الجمعة، في عملية وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها "اغتيال"، ما دفع المرشد الإيراني، علي خامنئي، للدعوة إلى الانتقام، في حين وجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام نحو إسرائيل دون تقديم دليل.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني قائلا: "لا نزال ننتظر الاطلاع على الحقائق الكاملة حول ما جرى في إيران، لكنني أود أن أقول إننا نحتكم للقانون الإنساني الدولي، والواضح جدا في موقفه ضد استهداف المدنيين"، حسب قوله.