تحليل إخباري بقلم نك باتون والش، محرر شبكة CNN لشؤون الأمن الدولي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إنه فن كل شيء عدا الحرب الفعلية. الهدف الواضح لأعداء إيران، وربما إيران نفسها، خلال الأيام المقبلة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو عدم بدء صراع شامل.

في منطقة ساخنة ومتوترة مثل هذه، تحمل التصريحات والأفعال خطر حدوث رد فعل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى صراع متهور. لكن لا أحد من الأطراف المعنية يريد حقا حربا صريحة الآن، حتى بعد عملية اغتيال في وضح النهار بضواحي طهران لعالم إيران النووي الأبرز محسن فخري زادة، الذي يوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولون كبار آخرون أصابع الاتهام إلى إسرائيل في قتله.

أولاً، الولايات المتحدة، اللاعب الأقل مشاركة لكنها اللاعب الأكبر. ربما يبذل فريق الرئيس دونالد ترامب كل ما في وسعه لاستفزاز وإضعاف المتشددين الإيرانيين، لكن الصراع الواسع مع طهران لا يتماشى تماما مع أجندتهم طويلة المدى. إنهم مشغولون بمغادرة أفغانستان والعراق بسرعة. لقد سعوا إلى إنهاء الحروب التي لا تنتهي.

ومن المرجح أن يؤدي الصراع الشامل مع إيران إلى اندلاع حريق آخر، مع وجود دبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة وإسرائيل في خط النار أمام صواريخ حزب الله أو الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى. وسوف تتصاعد بسرعة، ولهذا السبب لم تصل الإجراءات الأمريكية إلى حد ضرب إيران نفسها. تريد إدارة دونالد ترامب إثارة أكبر قدر ممكن من الكراهية لجعل المصالحة المستقبلية مستحيلة، بكل بساطة.

ولكن ربما يكون هذا أيضا خطأ في تقدير الإدارة المنتهية ولايتها والذي قد يفيد خليفتها في النهاية. يريد الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة إطلاق الاتفاق النووي لعام 2015، والذي يفترض أن يكون أوسع قليلاً في نطاقه وبشروط أكبر، إن أمكن. لقد أوضح ذلك بالفعل. إنها مسألة وقت، وقد تضطر إيران خلال ذلك الوقت إلى تحمل محاولات عدوانية أخرى لإحراجها، لجعلها تبدو غير قادرة على الدفاع عن نفسها وكبار مسؤوليها بشكل صحيح، حتى نرى الجميع في النهاية على طاولة المفاوضات. لن يعيق تقدم بايدن نحو التقارب نوبة كبيرة من التوتر والبغضاء، ويمكنه إلقاء اللوم على ترامب وتقديم صفقة أقل تفضيلا لإيقاف كل شيء.

إيران أيضا، على الرغم من ضوضاء صقورها، ليست في وضع يمكنها من تحمل صراع كامل. دمر فيروس كورونا مدنها وكبار مسؤوليها. اقتصادها في حالة يرثى لها. وخسرت أبرز شخصية عسكرية لديها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو قاسم سليماني، الذي قتلته طائرة أمريكية بدون طيار خارج مطار بغداد، ولم تنتقم إيران بعد بشكل علني من تلك الإهانة، رغم تعهدها بذلك. إذا لم تتبنَّ فكرة الحرب الشاملة على ذلك القتل، فلا يبدو موت فخري زاده بمثابة سبب للحرب. تلوح في الأفق انتخابات رئاسية في إيران سيواجه فيها الرئيس حسن روحاني متشددين يسعون لتغيير الموقف المعتدل للحكومة. ومع ذلك، من المرجح أن تكون أكبر مشكلة في الانتخابات هي المشاركة المنخفضة. ومن غير المرجح أن تؤثر نتائجها على صانع القرار الحقيقي في إيران، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

من الواضح أن خطة إيران طويلة الأمد، ومشبعة بالاعتراف بأنها ستخسر، في نزاع شامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل والحلفاء الآخرين المناهضين لإيران في المنطقة، بالمعنى التقليدي، بينما تتسبب فقط في إلحاق ضرر يمكن أن يتحمله خصومهما.

الحرب لا معنى لها بالنسبة لإيران على الإطلاق. لذلك، سنرى مطالب ضخمة ومثيرة للثأر، لكن لا شيء في ردها سيتطلب رداً مضاداً من أعدائها. تم إجراء هذه الحسابات على سليماني ومن غير المرجح أن تتأثر بمقتل فخري زادة، وهو رجل لم يسمع به سوى القليل. هذه الاغتيالات المستمرة للمسؤولين الأكثر تأمينا محرجة فقط، وتجعلهم يتساءلون مرة أخرى عن التغييرات التي يمكنهم الحصول عليها من بايدن.

وهذا يقودنا إلى إسرائيل، الخصم المفترض أنه يحاول دفع الجميع إلى القتال. أخبرنا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "نتذكر هذا الاسم" فخري زادة في خطابه الذي يروج للمواجهة لوقف برنامج إيران النووي في أبريل/ نيسان 2018. من الواضح أنه من مصلحة إسرائيل أن تظل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، كما هو بصراحة من مصلحة الجميع أن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية. لكن إسرائيل أيضا ليست في حالة الذروة الآن، خاصة عندما يتعلق الأمر بآفاق نتنياهو السياسية. إنه يواجه انتخابات محتملة أخرى العام المقبل، وخسارة حليفه الرئيسي دونالد ترامب، الذي بذل قصارى جهده لإرضاء اليمين الإسرائيلي.

لن ترغب إسرائيل في المضي بمفردها ضد إيران. لن ترغب في تحمل صواريخ من شمالها وشرقها، بصرف النظر عن مدى تقدم أنظمة الحماية الخاصة بها، عندما يكون مستقبل نتنياهو السياسي غامضا للغاية. إذا كانت إسرائيل وراء هذا الاغتيال، بحسب المزاعم التي لم تعلق عليها، فإن رسالتها لها ثلاثة أهداف. نعم، لاستعداء صقور إيران وتقليل احتمالية نجاح الدبلوماسية.

لكنها ترسل أيضًا رسالة مفادها أن صقور إيران ليسوا جيدين جدا في الدفاع عن أهم شخصياتهم، وأن صقور إيران ضعفاء. وترسل رسالة أيضا إلى إدارة بايدن القادمة.

بالنسبة لفريق بايدن، من المرجح أن نتنياهو مشكلة يجب حلها أكثر من كونه حليفًا، وهذا الاغتيال يشير في تلك العلاقة المتصدعة المحتملة مع الرئيس الأمريكي الجديد إلى أن إسرائيل يمكن أن تفعل أشياء مفيدة وعدوانية في الوقت نفسه للبيت الأبيض. إنه لا يعيق أن يكون بايدن الشرطي الجيد، بعدما أظهر الشرطي السيء للتو أنه يمكن أن يقتل أحد أثمن الموارد البشرية لإيران في ضواحي طهران.

يتفوق الشرق الأوسط في التقلبات والتعصبات المتصاعدة والخطابات والأفعال المتفجرة، على أي جزء آخر من العالم. لكن الحروب تحتاج إلى كل الأطراف لكي تشتعل بشكل صحيح. وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل ليس لديهم سبب ملح للصراع الآن. لذلك، من المحتمل أن نرى المزيد من التحريضات الحربية غير الفعلية في الأشهر المقبلة، لا يسعنا إلا أن نأمل ذلك.